الرئاسة المتعسرة وجلسة الـ 26 من آذار المرتقبة.. نحو سيناريوهات جديدة؟

2022/03/23 | 21:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بعد يومين من الآن تترقب الأوساط السياسية والشعبية جلسة البرلمان الخاصة لانتخاب رئيس الجمهورية، المقرر عقدها يوم السبت المقبل المصادف الـ 26 من آذار المقبل.وتعتقد بعض القوى السياسية، أن الذهاب صوب جلسة السبت دون حسم التفاهمات بين الفرقاء لن يجدي نفعاً وستبوء الأمور إلى الفشل وقد تدخل البلاد مرحلة جديدة من الانسداد […]

ظهرت المقالة الرئاسة المتعسرة وجلسة الـ 26 من آذار المرتقبة..



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