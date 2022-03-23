2022/03/23 | 21:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vY0EbEJ5vtA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ترقب كبير لجلسة السبت الحاسمة وسط انقسام بشان حضورها | تقرير احمد عرام) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ترقب كبير لجلسة السبت الحاسمة وسط انقسام بشان حضورها | تقرير احمد عرام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).