2022/03/23 | 21:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تلقى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، اتصالات هاتفية من قيادات سياسة، بعد الاعلان عن تحالف “انقاذ وطن”.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان الصدر تلقى اتصالاً هاتفياً من مسعود بارزاني اليوم الاربعاء تبادلا فيه التهاني حول إعلان الكتلة الأكثر عدداً (إنقاذ وطن) وإعلان مرشّحي رئاسة الجمهورية ورئاسة […]

ظهرت المقالة بعد الاعلان عن تحالف “انقاذ وطن”..



الصدر يتلقى اتصالات هاتفية من قيادات سياسة أولاً على ايرث نيوز.

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