أشار إلى مصر وليبيا واليمن.. غوتيريش: الغزو الروسي لأوكرانيا قد يؤدي لأزمة غذاء بالشرق الأوسط

2022/03/23 | 21:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، إن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يؤدي إلى أزمة غذائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تواجه الدول التي تعتمد على واردات القمح الأوكرانية والروسية نقصًا.

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