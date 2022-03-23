أكسيوس: طهران رفضت مقترح واشنطن بشأن الحرس الثوري وطرحت بديلا

2022/03/23 | 21:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض المسؤولون الإيرانيون الالتزام علنا بخفض التصعيد في المنطقة، وهو شرط أميركي لإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب، كما نقل موقع "أكسيوس" عن مصدرين أميركيين مطلعين بشكل مباشر على الموضوع ومسؤول إسرائيلي.

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