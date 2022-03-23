عمليات ميسان تضبط كمية كبيرة من العتاد والاسلحة المتنوعة

2022/03/23 | 21:27 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الاربعاء، عن ضبط كمية كبيرة من العتاد المتوسط وأسلحة متنوعة.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بتوجيه ومتابعة من قبل قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي نفذ الفصيل الرابع من لواء المشاة 23 واجب أمني تضمن عملية دهم تفتيش قرية "الطليعة" التابعة إلى قضاء الكحلاء شرق مدينة العمارة".

واضافت ان "العملية الأمنية أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من الأسلحة المتوسطة المتنوعة واعتدة مختلفة تم تسليمها أصوليا وفق محضر استلام أصولي".

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