الحشد الشعبي يؤكد انهيار إعلام داعش الإرهابي خلال الـ 72 ساعة الماضية

2022/03/23 | 21:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد الحشد الشعبي، الاربعاء، رصد انهيارات مهمة في منظومة اعلام تنظيم داعش الارهابي الالكترونية.وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الساعات 72 الماضية تم رصد اغلاق العشرات من مواقع ومنصات داعش الاعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها تويتر والتي كانت معنية بنشر بيانات ما يسمى بولاية ديالى الداعشية”.[…]

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