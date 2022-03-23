2022/03/23 | 21:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ فتح النائب السابق هوشيار عبد الله اليوم الاربعاء، النار على حزب بارزاني، متهماً إياه بتوظيف مفاصل الدولة لخدمته ومحاربة الكرد ممن يقولون كلمة خير للعراق.وقال عبدلله في تدوينة اطلعت عليها “ايرث نيوز” إن “حزب البارزاني سخّروا كل مفاصل الدولة العراقية في خدمتهم: المناصب، المال، حتى الطائرات العسكرية، وأي شخص باللغة الكردية يقول […]

ظهرت المقالة نائب كردي سابق يكشف المستور..



حزب بارزاني بصدد إلغاء قرار المحكمة الاتحادية بمساعدة الكتل العراقية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب كردي سابق يكشف المستور.. حزب بارزاني بصدد إلغاء قرار المحكمة الاتحادية بمساعدة الكتل العراقية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب كردي سابق يكشف المستور.. حزب بارزاني بصدد إلغاء قرار المحكمة الاتحادية بمساعدة الكتل العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).