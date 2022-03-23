2022/03/23 | 21:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صافرة تحكيمية صينية تضبط لقاء العراق و الامارات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صافرة تحكيمية صينية تضبط لقاء العراق و الامارات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صافرة تحكيمية صينية تضبط لقاء العراق و الامارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).