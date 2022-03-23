جعفر الصدر يعلق لأول مرة بعد إعلان ترشيحه لرئاسة الحكومة

2022/03/23 | 21:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

طعن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأربعاء، باعلن الصدر الكتلة الأكبر، مبينا انه من المستحيل جمع 220 نائبا.

وقال المالكي في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، ان " نرجح عدم استطاعة البرلمان تحقيق النصاب في جلسة السبت

وأضاف انه "في حال لم تعقد جلسة السبت سيضطر التحالف الثلاثي الى عقد مفاوضات لغرض التفاهم مع الاطار"، مشيرا الى انه "من المستحيل ان يحقق التحالف الثلاثي 220 نائب في البرلمان".

وأوضح المالكي ان "المرشح لرئاسة الوزراء تقدمه الكتلة الاكثر عدداً وهي الاطار التنسيقي والمتحالفين معهم"، مبينا ان "احد اطراف التحالف الثلاثي يريد ابعاد جزء من الشيعة والسنة والكرد".

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