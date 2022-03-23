عمليات تفتيش في بغداد للبحث عن الأسلحة غير المرخصىة

2022/03/23 | 21:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة الاتحادية تضبط أسلحة غير مرخصة خلال عمليات تفتيش في بغداد ======================= ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية والتي تضمن حفظ وسلامة المواطنين وتأمين حماية المناطق ، نفّذت قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء التابعة إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ، عملية تفتيش على السلاح غير […]

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