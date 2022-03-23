الولايات المتحدة تعلن رسميًا أن الجيش الروسي ارتكب جرائم حرب في أوكرانيا

2022/03/23 | 21:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان الأربعاء، إن الحكومة الأمريكية أعلنت رسميًا أن أفرادًا من القوات المسلحة الروسية قد ارتكبوا جرائم حرب في أوكرانيا.

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