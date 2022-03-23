تعرف على أكثر الهواتف مبيعا في العالم

2022/03/23 | 21:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… نشرت وكالة Omdia تقارير أشارت فيها إلى الهواتف الذكية التي حققت أكبر نسب مبيعات في الأسواق العالمية.وتبعا لتحليلات الوكالة فإن هاتف Galaxy A12 من سامسونغ كان قد حقق أعلى نسبة من المبيعات بين الهواتف الذكية مع نهاية عام 2020، وبيع منه حتى تلك المدة أكثر من 51.8 مليون قطعة، وأن هواتف Galaxy […]

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