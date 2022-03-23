وفاة أول وزيرة خارجية في أمريكا

2022/03/23 | 22:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت أسرة مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، إن “أولبرايت توفيت، اليوم الأربعاء، عن 84 عاما”.وذكرت أسرة أولبرايت، في بيان عبر “تويتر”: “أنها توفيت بعد معاناة مع مرض السرطان”.يذكر أن مادلين أولبرايت هي أول سيدة شغلت منصب وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية عام 1997.وفرت ابنة الدبلوماسي التشيكي من تشيكوسلوفاكيا إلى […]

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