صنفت من بين أجمل السيارات العائلية.. تويوتا تطرح مركبتها المتطورة

2022/03/23 | 22:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وستطرحها تويوتا بمحركات بنزين توربينية .

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