الشيخ حمودي يؤكد لآية الله كعبي: العراق يمتلك أقوى ثلاث عناصر لدحر أي عدو يخطط لتدميره

2022/03/23 | 22:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استقبل، رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، اليوم الاربعاء آية الله الشيخ عباس كعبي، عضو مجلس صيانة الدستور وخبراء القيادة بالجمهورية الاسلامية، وبحثا التحديات التي تواجه دول المنطقة، وتداعيات الصراعات الدولية.وذكر بيان لمكتب الشيخ حمودي، انه “خلال اللقاء، بين الشيخ حمودي أن العراق يواجه حرب ناعمة شرسة تنطلق من نزعة ثأرية […]

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