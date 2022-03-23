أوركسترا حلبجة على العود

2022/03/23 | 22:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – فاطمة رحمةأحيا بيت العود، اليوم الأربعاء، حفلاً في بيت الثقافة والفنون بقيادة الموسيقار محمد العطار، في كركوك.وقال العطار، في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحفل تضمن عزف ثمانية أعمال من تأليف رئيس بيوت العود العربي في الدول العربية والعالم الموسيقار نصير شمه، وآخرين، بينهم الموسيقار سامي نسيم".وأضاف: "يستعد البيت لتقديم عمل أوركسترالي بعنوان (حلبجة الشهيدة) يشارك فيه عازفون من كردستان"، لافتاً إلى أنه سيحدد موعده في السليمانية قريباً".

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