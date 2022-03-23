يحمل أملا للبشر.. علاج جيني يعيد الرؤية الليلية للكلاب

2022/03/23 | 22:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ لا يستطيع الأشخاص المصابون بالعمى الليلي الثابت الخلقي (CSNB)، تمييز الأشياء في ظروف الإضاءة الخافتة، ويمثل هذا الضعف تحديات، خاصة في حالة عدم توفر الإضاءة الاصطناعية أو عند القيادة ليلاً.وفي عام 2015، علم باحثون من كلية الطب البيطري بجامعة بنسلفانيا أن الكلاب يمكن أن تطور شكلًا من أشكال العمى الليلي الموروث مع أوجه […]

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علاج جيني يعيد الرؤية الليلية للكلاب أولاً على الايام نيوز.

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