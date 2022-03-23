2022/03/23 | 22:25 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TZyGAzzniKg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، هل سيتحقق النصاب فيها؟ - علناً - الحلقة ٢٣) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، هل سيتحقق النصاب فيها؟ - علناً - الحلقة ٢٣) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).