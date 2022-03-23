وفاة وزير الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت عن عمر 84 عاما

2022/03/23 | 22:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر، مساء الاربعاء، وفاة

وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة

مادلين أولبرايت.





ونقلت سي إن إن عن مصادر :" وفاة وزيرة

الخارجية الأمريكية السابقة مادلين

أولبرايت عن عمر 84 عاما

متاثرة بإصابتها بمر

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