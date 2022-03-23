اول تعليق للمرشح جعفر الصدر بخصوص ترشيحه لرئاسة الوزراء

2022/03/23 | 22:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق مرشح رئاسة مجلس الوزراء جعفر

الصدر،، اليوم الأربعاء، لأول مرة بعد

إعلان ترشيحه لرئاسة الحكومة.

وقال الصدر في تغريدة له تابعتها وكالة

نون الخبرية "يشرفني ان اكون مرشحاً

لتحالف يمثل الوطن بكل اطيا

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