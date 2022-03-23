نادي الشرطة يعلن قرب عودة إحدى قاعاته بمواصفات عالية الجودة

2022/03/23 | 22:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أوشكت قاعةُ الراحل عبد كاظم في نادي الشرطةِ على رؤيةِ النور وانتهاء فترة العمل فيها من قبل الشركةِ المُنفذة (أرض فن الملاعب)، ولم تتبقَ إلا اللمسات الأخيرة لتصبح جاهزةً لألعابِ النادي من الصالات والطائرة والسلة واليد.وقالَ المُدير المنفذ، محمد خزعل في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “سبب عدم إكمالِ الإنجاز في الوقتِ […]

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