2022/03/23 | 22:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذر 80 عضوا من أعضاء الكونغرس الأمريكي في رسالة، إدارة الرئيس جو بايدن، من إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة “المنظمات الإرهابية”.وقال أعضاء الكونغرس إن “الحرس الثوري هو الداعم الرئيسي للجماعات الإرهابية في المنطقة، مثل حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، وحزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن”، مؤكدين أن “الحرس الثوري […]

ظهرت المقالة تحذير من الكونغرس الأمريكي بشأن إزالة الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير من الكونغرس الأمريكي بشأن إزالة الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير من الكونغرس الأمريكي بشأن إزالة الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).