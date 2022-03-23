السعودية ومصر والمغرب والجزائر وتونس.. من الأوفر حظا بالوصول إلى المونديال؟

2022/03/23 | 22:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد 5 منتخبات عربية لحجز مقاعدها في كأس العالم 2022 المزمع إقامته في قطر منتصف نوفمبر/تشرين ثاني المقبل، فكيف تبدو حظوظ هذه المنتخبات بالوصول إلى المونديال؟

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