المنافذ الحدودية تعلن احصائية المخالفات التي تم ضبطها خلال شباط

2022/03/23 | 22:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، احصائية المخالفات التي تم ضبطها خلال شهر شباط وذكر بيان للهيأة وتلقته وكالة ايرث نيوز، انه “بإشراف مباشر من اللواء، عمر الوائلي تمكنت فرق الهيأة من خلال جهودها المتمثلة في الإشراف والرقابة والمتابعة والتدقيق لعمل الدوائر العاملة وكافة البضائع والمسافرين الوافدين إلى البلاد وبتنسيق العمل وتبادل المعلومات […]

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