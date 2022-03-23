الصحة العالمية: ارتفاع إصابات كورونا للأسبوع الثاني وانخفاض الوفيات

2022/03/23 | 22:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… قالت منظمة الصحة العالمية، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد على مستوى العالم ارتفع بنسبة 7% في الأسبوع الماضي، مدفوعًا بزيادة الإصابات في غرب المحيط الهادئ، حتى مع انخفاض الوفيات المبلغ عنها من كورونا، وذلك وفقا لما ذكره موقع ميديكال اكسبرس.وأضافت، كان هناك أكثر من 12 مليون حالة أسبوعية جديدة، وأقل […]

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