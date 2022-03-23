القانون العنصري الصارخ -منع لم شمل العائلات- - نهاد ابو غوش

2022/03/23 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش أقرت الكنيست (البرلمان الإسرائيلي مطلع هذا الشهر) القانون العنصري المعروف بقانون منع لم شمل العائلات الفلسطينيةت، وما يلي تعريف بالقانون وخلفياته ُعرّف إسرائيل نفسها على أنها "دولة يهودية وديمقراطية" وهذا التعريف هو مصدر كثير من التناقضات والأزمات التي رافقت إسرائيل منذ إنشائها حتى الآن، نتيجة التناقض بين شرط "اليهودية" الذي ينطوي على معاني وقيم عنصرية تفضل اليهود على غيرهم من البشر، وبين الطا ......





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