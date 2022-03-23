(عقلية خندق العشيرة) … وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر ! - محمد ناجي

2022/03/23 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_ناجي المتابع بعقل حر ، غير متخندق ، يرى ويسمع ويطالع مواقف وكتابات وبرامج ، عربية وأجنبية ، تفضح (عقلية خندق العشيرة) ، السائدة عراقيا وعربيا ، في موقفها من العدوان الروسي على أوكرانيا حين تبرر العدوان وتمجد تاج الراس الدكتاتور المنقذ بوتين ! ومنها على سبيل المثال وليس الحصر ، ما كتبه القاص والروائي العراقي ابراهيم احمد في الفيسبوك (الحرب الروسية في أوكرانيا) أشير هنا لبعض ما ورد فيها :(( ولكن جرائ ......





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