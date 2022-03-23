صور| آخر استعدادات المنتخب العراقي قبل مواجهة الإمارات

2022/03/23 | 22:45 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

أجرى المنتخبُ الوطني وحدتهُ التدريبيّة الأخيرة مساء يوم الأربعاء 23 آذار/مارس 2022، في ملعبِ الملك فهد في العاصمةِ السعوديّة الرياض استعدادًا لمواجهةِ المنتخب الإماراتي الخميس.

جميع نتائج فحوصات PCR جاءت سلبيةً، إضافةً الى جاهزيّة المنتخب بالكامل

وحضرَ التدريبات وزيرُ الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، وسفير جمهوريّة العراق في المملكةِ العربيّة السعودية عبد الستار هادي، والنائب الثاني لرئيس اتحادِ الكرة مُشرف المنتخب يونس محمود.

وشاركَ في الحصةِ التدريبيّة (30) لاعبًا هم كلٌ من: جلال حسن، محمد حميد، دلوفان مهدي، محمد شاكر، أحمد إبراهيم، عباس قاسم، حسن عبد الكريم، محمد علي عبود، سعد عبد الأمير، شيركو كريم، مهند عبد الرحيم، بشار رسن، مهند جعاز، حسين علي، أيمن حسين، علي فائز، حسن رائد، إبراهيم بايش، مصطفى محمد جبر، علاء عباس، أحمد فرحان، زيدان إقبال، علي الحمادي، جيستن ميرام، رسلان حنون، مناف يونس، ضرغام إسماعيل، أمجد عطوان، مصطفى ناظم، محمد مزهر.

وأوضحَ طبيب المُنتخب الوطني، عيد الكريم الصفار أن "جميع نتائج فحوصات PCR جاءت سلبيةً، إضافةً الى جاهزيّة المنتخب بالكامل، حيث لا توجد أية إصابةٍ في الوقتِ الحالي باستثناءِ اللاعب مهند جهاز الذي غادرَ في منتصفِ التدريب بعد شعوره بدُوارٍ في الرأس ليأخذ قسطًا من الراحة".

واستغرقت التدريبات ساعةً كاملةً، وجاءت بتطبيقِ النهج الذي سيعتمدهُ المدربُ عبد الغني شهد في المباراةِ مع اللعبِ تقسيمةً (فريقين)، وفي ضوئها سيحددُ الجهاز الفني التشكيلَ النهائي الذي سيخوض فيه اللقاءَ، حيث سيتم اختيار قائمة مؤلفة من (23) لاعبًا للدخولِ فيها للمباراة ضد الإمارات، بحسب بيان الاتحاد.

وسيقود المباراة، طاقم تحكيم صيني ووفق تقنية الڤار بحسب تصريح للمدير الإداري للمنتخب الوطني غيث مهنا.

ووصل وفد المنتخب الوطني العراقي، الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض على متن طائرة خاصة تمهيدًا لمباراته المصيرية أمام الإمارات ضمن التصفياتِ المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وسافر الوفد إثر رفض محكمةُ الكأس اعتراضَ الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم بشأن إقامة المباراة خارج العراق.

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مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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