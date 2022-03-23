بحوزتهم مواد مخدرة.. القبض على عدد من المتهمين في بابل

2022/03/23 | 22:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت مفارز مديرية شرطة بابل، اليوم الاربعاء، من إلقاء القبض على عدد من المتهمين وفق المادة 28 مخدرات جرى ضبطهم متلبسين وبحوزتهم مواد مخدرة شمالي مدينة الحلة.وذكر بيان للداخلية وتلقته وكالة ايرث نيوز، “حيث تمكنت مفارز شعبة مخدرات الإسكندرية من إلقاء القبض على مطلوب وفق المادة أعلاه، كما ألقت مفارز سيطرة الشهيد […]

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القبض على عدد من المتهمين في بابل أولاً على ايرث نيوز.

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