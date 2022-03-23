الصين تطرح افضل سياراتها العائلية

2022/03/23 | 22:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… استعرضت عملاقة الصناعة الصينية SAIC مركبتها الجديدة التي صممت لتكون واحدة من بين أفضل السيارات العائلية من ناحية الراحة والتقنيات التي تقدمها.وأتت سيارة Wuling Jiachen الجديدة بهيكل ميني فان إنسيابي وأنيق التصميم بطول 4 أمتار و78 سنتيمترا، عرضه 182 سم، ارتفاعه 176 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 276 سنتيمترا.وجهّزت قمرة […]

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