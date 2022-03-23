2022/03/23 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يرحّب بتجاوب المستقلّين والتنسيقي يدعو للحوار بغية تحقيق الإنفراج الشارع يترقّب والبرلمان يستعد لتتويج جلسة السبت بإنتخاب رئيس الجمهورية بغداد – قصي منذر يترقب الشارع ، جلسة البرلمان المقررعقدها يوم السبت المقبل، لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، في وقت يجري مرشح التحالف الثلاثي ريبر احمد خالد ، مباحثاته مع القوى بشأن الاستحقاقات الدستورية ، فيما […]

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