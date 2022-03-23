2022/03/23 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إخماد حريق بناية تجارية وسط شارع النهر الشطري يحث على إسناد حكومة النجف لتجاوز التحدّيات الأمنية النجف – سعدون الجابري حث رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري ،على تعزيز الجهد الأمني ودعم الحكومة المحلية في النجف لتجاوز التحديات الراهنة.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الشطري زار المحافظة ،لبحث تعزيز الجهد الأمني ودعم واسناد الحكومة […]

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