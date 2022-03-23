2022/03/23 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم يوافق على توسعة مقاعد الدراسات العليا بغداد – ندى شوكت كشف النائب أحمد طه الربيعي ،عن موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب ، على توسعة مقاعد الدراسات العليا وحل اشكالية عقود الوزارة من المحاضرين والاداريين والحراس والحرفيين وغيرهم.وقال في تصريح امس أن (جلسة تضيف عبد الصاحب التي عقد برئاسة […]

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