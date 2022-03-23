موجة الغبار تصل كربلاء

2022/03/23 | 22:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كربلاء وصلت موجة الغباء، مساء اليوم الأربعاء، الى محافظة كربلاء.

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، ان، موجة غبار كثيف غطت سماء مدن محافظة كربلاء قادمة من الانبار.

وأضاف ان، حالات اختناق عديدة دخلت الى المستشفيات من أصحاب الامراض الصدرية والمزمنة فضلا عن شل حركة الشوارع لانعدام الرؤيا.

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