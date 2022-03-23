2022/03/23 | 22:54 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير عام تجارة الحبوب يبحث مع السيطرة النوعية مواصفات الحنطة ويؤكد على تضافر الجهود لانجاح للموسم التسويقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/23 | 22:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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