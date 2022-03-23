2022/03/23 | 22:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشرفت اليوم بنيل ثقة تحالف “انقاذ الوطن” بتسميتي مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، متعهدا بالعمل من اجل تثبيت دعائم دولة مؤسساتية عصرية تلبي تطلعات المواطنين.

ظهرت المقالة بعد ترشيحه لرئاسة الجمهورية..



ريبر أحمد يتعهد بالعمل من اجل تثبيت دعائم دولة مؤسساتية أولاً على ايرث نيوز.

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