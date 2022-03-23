عاصفة ترابية قوية تضرب كربلاء وتؤدي الى انعدام الرؤية

2022/03/23 | 22:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت عاصفة ترابية، مساء اليوم

الاربعاء، محافظة كربلاء المقدسة مع

تحذيرات من انعدام الرؤية .

وقال مراسل وكالة نون الخبرية، ان

"عاصفة ترابية شديدة ضربت محافظة كربلاء

المقدسة منذ ساعات المساء الاولى.

واض

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