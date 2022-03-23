شاهد.. إيلون موسك يرقص في حفل افتتاح مصنع تسلا في ألمانيا

2022/03/23 | 23:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، بالرقص بعد أن ألقى كلمة في حدث يوم الثلاثاء، حيث افتتحت شركته مصنع التجميع الثالث بالقرب من برلين في ألمانيا.

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