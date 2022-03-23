خلف 4 قتلى.. واشنطن تدين هجوم حركة الشباب على مطار مقديشو

2022/03/23 | 23:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل ثلاثة أشخاص على الأقل، الأربعاء، في هجوم نفذته حركة الشباب المتشددة على مطار مقديشو في مساحة تضم مكاتب للأمم المتحدة وسفارات وقاعدة عسكرية للاتحاد الإفريقي.

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