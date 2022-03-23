2022/03/23 | 23:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IAHgciEfMHA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مقتدى الصدر يقلب الطاولة ويغير المعادلة.. والاطار التنسيقي يصعد | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مقتدى الصدر يقلب الطاولة ويغير المعادلة.. والاطار التنسيقي يصعد | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).