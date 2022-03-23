2022/03/23 | 23:00 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0ymWdxoQtYw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جامعة الأنبار تعقد مؤتمرا عن الاعتدال وبناء الدولة بعيد عن التطرف) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جامعة الأنبار تعقد مؤتمرا عن الاعتدال وبناء الدولة بعيد عن التطرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).