محافظ نينوى يكشف بالأرقام عن حجم الأموال المصروفة على المشاريع

2022/03/23 | 23:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعكشف محافظ نينوى نجم الجبوري، عن حجم الأموال المصروفة على المشاريع في المحافظة، فيما أعلن قرب الشروع بتنفيذ مطار الموصل.وقال الجبوري لبرنامج "واجب الصراحة" الذي يعرض على العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "المحافظة تسلمت 668 مليار دينار من تخصيصات موازنة 2021 ، منها 400 مليار لمشاريع مستمرة في التنفيذ والمبالغ المتبقية لمشاريع جديدة"، مبينا ان "صرف الاموال يكون حسب مراحل انجاز المشاريع".وأضاف، ان "هناك 1700 مشروع في المحافظة"، مؤكدا انه "لا يمكن صرف جميع الاموال دفعة واحدة للشركات او المقاولين وانما الصرف يكون على قدر الانجاز".وأشار إلى أنه "تم بناء أكثر من 320 مدرسة في المحافظة ونحو 7 مستشفيات بعضها انجزت واخرى قيد الانجاز، بالاضافة الى تاهيل الجسور المدمرة".وبشأن مطار الموصل، قال محافظ نينوى، أن "هناك اجتماع عقد اليوم مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين المعنيين لمناقشة مشروع مطار الموصل"، مبينا انه "تم الاتفاق على تمويل المشروع من القرض الفرنسي وكذلك من المحافظة لبعض المشاريع كتشييد السياج والابراج وغيرها".وتابع، أنه "سيتم قريبا الشروع بتنفيذ المشروع بعد التباحث مع الفرنسيين".

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