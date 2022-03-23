المسابقات تحدد مواعيد فحوصات دوري الرديف

2022/03/23 | 23:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قررت لجنةُ المسابقات في الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم إجراءَ الفحوصات لدوري الرديف تولد 2000، 2001،2002.(الثانية والثالثة/ بغداد) في ملعبِ الشعب مستصحبين معهم المستمسكات الآتية: – البطاقة الموحدة أو جواز السفر الأصلي والمستنسخ.– كتاب تأييد مستمر بالدراسة يذكر في تولد اللاعب مع صورته الأصلية.– صور عدد اثنين لكل لاعب.وسيكون حضور […]

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