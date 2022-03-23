جعفر الصدر: يشرفني أن أكون مرشحا لتحالف يمثل الوطن بكل أطيافه لاستعادة الدولة

2022/03/23 | 23:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المرشح لرئاسة مجلس الوزراء السيد محمد جعفر محمد باقر الصدر يغرد :

يشرفني ان اكون مرشحاً لتحالف يمثل الوطن بكل اطيافه؛ لنعمل معا لاستعادة الدولة التي يطمح لها جميع ابناء بلدي الغالي.

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