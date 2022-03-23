أطروحات حول الحرب في أوكرانيا (التيار الماركسي، أوكرانيا) - التيار الماركسي الأممي

2022/03/23 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#التيار_الماركسي_الأممي التيار الماركسي - أوكرانيا تمت كتابة هذه الأطروحات من قبل أعضاء التيار الماركسي الأممي في أوكرانيا، وتتناول أسباب الحرب الجارية، وتأثيرها الرجعي على البلد.



من أجل حل أممي لحرب أوكرانيا وكل الحروب الأخرى! من أجل الثورة الاشتراكية! اقرأ البيان الأصلي هنا.1) إن الحرب في أوكرانيا نتيجة للصراع بين قطاع الطرق الإمبرياليين.فمن جهة لدينا الإمبريالية الأمريكية القوية، التي احتلت ......





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