2022/03/23 | 23:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7k4x9LmeuGA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مهدي الشبلاوي: كيف سينقذ تحالف انقاذ وطن البلاد وشركائه يتفاوضون بتركيا والامارات | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مهدي الشبلاوي: كيف سينقذ تحالف انقاذ وطن البلاد وشركائه يتفاوضون بتركيا والامارات | كلام معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).