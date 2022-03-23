ريبر أحمد: تشرفت بتسميتي مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية

2022/03/23 | 23:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تعهد مرشح تحالف “انقاذ الوطن” لمنصب رئيس الجمهورية ريبر أحمد، اليوم الاربعاء، بالعمل من اجل تثبيت دعائم دولة مؤسساتية عصرية تلبي تطلعات المواطنين.وقال أحمد في تغريدة له على “تويتر”، “تشرفت اليوم بنيل ثقة تحالف “انقاذ الوطن” بتسميتي مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، متعهدا بالعمل من اجل تثبيت دعائم دولة مؤسساتية عصرية تلبي تطلعات […]

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