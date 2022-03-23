السامرائي يدعو لحوار حقيقي وتفاهمات مشتركة تضع حدًا للازمة السياسية الراهنة

2022/03/23 | 23:25 - المصدر: بغداد اليوم

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دعا رئيس تحالف عزم مثنى عبد الصمد السامرائي الى حوار حقيقي بين الاطراف السياسية يُغلّب مصلحة البلد ويضع حدًا للازمة السياسية القائمة.جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه في بغداد وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة ريبر أحمد وبحضور عدد من قيادات ونواب تحالف عزم.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات المشهد السياسي والاليات الكفيلة بالوصول الى تفاهمات مشتركة بعيدًا عن تهميش او اقصاء اي طرف.

كما بحث اللقاء جملة ملفاتٍ تتعلق بتعزيز عمل مجلس النواب وسبل ممارسة دوره التشريعي والرقابي بصورة فاعلة.

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