مسؤول في البنتاغون: روسيا أطلقت أكثر من 1200 صاروخ منذ غزو أوكرانيا

2022/03/23 | 23:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول رفيع في البنتاغون، الأربعاء، إن القوات الروسية أطلقت أكثر من ١٢٠٠ صاروخ منذ بداية الحرب على أوكرانيا.

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